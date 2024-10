Em busca da liderança do Grupo 2 da Liga das Nações, a França terá muita dificuldade para superar a Bélgica, nesta segunda-feira, às 15h45 (horário de Brasília), em Bruxelas, pela quarta rodada da competição da Uefa. Esta é a opinião do técnico Didier Deschamps, que acredita que a seleção adversária jogará com mais gana do que o habitual.