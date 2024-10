Jogar a Copa do Brasil, mais do que objetivo competitivo, representa muito para as finanças dos clubes brasileiros. O torneio é o que mais paga no País em premiação. O campeão deste ano, por exemplo, vai receber R$ 73,5 milhões. Em comparação, o Palmeiras faturou R$ 47,5 milhões pelo título do Brasileirão do ano passado, 36% a menos que a premiação do São Paulo na competição de mata-mata.