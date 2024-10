O Corinthians realizou neste domingo um treino tático sob o comando do técnico Ramón Díaz, que indicou o time que colocará em campo diante do Athletico-PR, nesta quinta-feira, às 20h, na Neo Química Arena, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo é decisivo por se tratar de um adversário direto na luta contra o rebaixamento.