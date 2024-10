O Corinthians pode ter de pagar mais uma multa ao Flamengo para ter Hugo Souza no gol contra os cariocas na partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. Apesar de ter exercido a opção de compra do arqueiro de 25 anos, a diretoria corintiana ainda busca um denominador comum com os cariocas quanto às garantias de pagamento pela aquisição do atleta. Até lá, o jogador continua sob empréstimo ao time do Parque São Jorge.