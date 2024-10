O técnico Dorival Júnior pode manter a rotina de baixas de última hora e convocações extras na seleção brasileira nos próximos dias. Os zagueiros Éder Militão e Bremer e o meio-campista Rodrygo apresentaram problemas físicos nos últimos dias e viraram dúvida para as duas próximas partidas do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.