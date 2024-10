Cria das categorias de base do Atlético-MG, o atacante Cadu sofreu uma entorse no joelho direito no treino da última sexta-feira e só volta a campo em 2025. O atleta de 20 anos era uma das opções do técnico Gabriel Milito para começar a partida diante do Vitória, neste sábado, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.