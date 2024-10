"Resiliência", "momento ruim" e "resultados" foram algumas das palavras que Dorival Júnior mais repetiu na entrevista desta quarta-feira, véspera da partida do Brasil com o Chile, em Santiago, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O treinador reforçou que o quadro é negativo e fez uma longa reflexão sobre o que a seleção brasileira tem de fazer para reverter o cenário atual, de pressão e cobranças originadas por apresentações e resultados ruins.