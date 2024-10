Bia Haddad confirma volta ao Top 10 do ranking mundial da WTA e Sinner amplia vantagem no topo

Beatriz Haddad Maia está de volta ao Top 10. A tenista paulistana vem confirmando o seu bom momento neste final de temporada e, mesmo com a queda nas oitavas de final do WTA 1000 de Wuhan, na China, se garantiu no 10º lugar. O fim do torneio provocou ainda uma disputa acirrada pelo topo do ranking mundial da WTA, já que apenas 69 pontos separam a líder Iga Swiatek de Aryna Sabalenka. Já no masculino, Jannik Sinner ampliou a liderança na lista da ATP ao conquistar o Masters 1000 de Xangai.