Australiana Lacey Hema é campeã mundial júnior de high diving

No primeiro evento internacional de high diving realizado no Brasil, Lacey Hema se sagrou campeã da edição inaugural do Mundial Júnior, em categoria destinada a atletas de até 16 anos. Nesta sexta-feira (11), na Ponte JK, um dos cartões-postais de Brasília, a australiana somou 259.10 pontos após quatro rodadas na plataforma de 12 metros de altura, seguida pelas canadenses Kelly-Ann Tessier (224.70) e Fiona Keilly (208.45), que ficaram com prata e bronze, respectivamente.