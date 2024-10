O Atlético-MG deve enfrentar o Grêmio, nesta quarta-feira, às 19h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte, reforçado. Após ficarem de fora do empate por 2 a 2 com o Vitória, Hulk e Paulinho treinaram normalmente nesta segunda-feira e estão à disposição do técnico Gabriel Milito.