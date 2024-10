Revelado pelo Santos e com passagens por diversos grandes clubes do País, casos de Corinthians, Atlético-MG, Grêmio, Vasco e Sport, o atacante André, apelidado de 'Balada' por gostar de festas, anunciou nesta sexta-feira sua aposentadoria. Aos 34 anos, o centroavante vai continuar investindo no futebol, mas fora dos gramados, administrando a SAF da Cabofriense, onde começou na base.