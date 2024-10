Após 'ruído', Corinthians pagará R$ 500 mil ao Flamengo para ter Hugo na Copa do Brasil

O Corinthians irá pagar R$ 500 mil ao Flamengo para ter Hugo Souza em campo no confronto de ida das semifinais da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, contra o rubro-negro carioca. Isso porque a janela para exercer a opção de compra do jogador abre apenas no dia 10. Anteriormente, o presidente Augusto Melo havia dito que o clube pagaria pela compra em definitivo do jogador no primeiro dia do mês, mas o contrato ainda não permite a abertura do processo de aquisição. Segundo apurou o Estadão, um ruído de comunicação teria causado a confusão.