O fisiculturista Ramon Dino, um dos grandes nomes da categoria no país, deve competir no Mr. Olympia Brasil, que se inicia nesta sexta-feira (18). O atleta participou da versão mundial do evento, em Las Vegas, e era um dos nomes mais cotados para desbancar Cbum, hexacampeão na categoria Classic Physique. No entanto, terminou a competição em quarto lugar e agora deve tentar conquistar a vaga do próximo ano na disputa nacional.