Chegou ao fim nesta quinta-feira (3) a passagem do técnico Aliou Cissé pela seleção de Senegal. Campeão da Copa Africana das Nações em 2021 após cair na decisão de 2019, o comandante foi demitido após pedido do governo do país, alegando "descontentamento" com o rendimento atual. O treinador de 48 anos ainda havia levado a equipe às Copas do Mundo de 2018 e 2022.