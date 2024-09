Max Verstappen esboçou reação nesta sexta-feira na abertura das atividades do GP do Azerbaijão de Fórmula 1, no complicado circuito de rua de Baku. O holandês superou Lewis Hamilton nos instantes finais do primeiro treino livre e foi o mais rápido numa sessão marcada por três interrupções, com batidas de Charles Leclerc e do novato argentino Franco Colapinto.