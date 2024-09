O Bayern de Munique venceu o Freiburg por 2 a 0, neste domingo, pelo Campeonato Alemão, em tarde especial para o atacante Thomas Müller. Autor de um dos gols na partida, ele entrou aos 14 minutos do segundo tempo para atingir uma marca histórica: ele completou 710 partidas com a camisa do clube alemão e superou o lendário goleiro Sepp Maier. No final do duelo, o camisa 25 foi ovacionado pela torcida e pelos companheiros de equipe.