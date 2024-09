Thiago Motta estreia na Liga dos Campeões no comando da Juventus com ambição de 'ir longe'

Thiago Motta fez um grande trabalho na temporada passada do Campeonato Italiano, levando o Bologna de volta à Liga dos Campeões após 59 anos. Sua estreia na beira do campo na principal competição europeia ocorre nesta terça-feira, mas na direção da Juventus, que o contratou para a vaga de Massimiliano Allegri. O treinador ítalo-brasileiro não esconde sua ambição e pretende levar a equipe "o mais alto possível", já com grande largada diante do PSV, em Turim.