Durante a apresentação do terceiro uniforme, em evento realizado no estádio do Pacaembu, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, despistou ao falar sobre a pressão sofrida pelo técnico Fábio Carille. O mandatário revelou ter depositado toda a esperança na partida com o América-MG, que acontecerá neste domingo, às 16h, na Vila Belmiro, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.