O Palmeiras fez neste sábado o último treino antes da partida com o Criciúma, marcada para este domingo, às 16h, no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira comandou um treino tático e ensaiou situações de jogo, posicionamento e bolas paradas. O elenco ainda disputou um recreativo.