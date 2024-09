A briga entre o atacante Hulk e o meia Gustavo Scarpa no final do primeiro tempo do jogo entre Fluminense e Atlético-MG, realizado nesta terça-feira, no duelo de ida das quartas de final da Libertadores, ficou no passado. Os dois jogadores desfizeram o mal entendido na zona mista e trataram a questão como "coisa de jogo".