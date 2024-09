O São Paulo foi até o Maracanã neste domingo (1) e perdeu para o Fluminense por 2 a 0 em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro gol do tricolor carioca foi marcado por Kauã Elias, aos 30 minutos do primeiro tempo. Nos acréscimos da etapa final, Keno fechou a conta para o time carioca.