O Palmeiras finalmente voltou a vencer fora de casa. Dominante desde o início, o time alviverde visitou o Athletico-PR neste domingo (1), e despachou os mandantes com uma sólida vitória por 2 a 0. Com o resultado, o clube paulista reitera sua busca pelo tricampeonato nacional após recentes eliminações na Copa do Brasil e Libertadores. A partida foi válida pela 25ª rodada do Brasileirão.