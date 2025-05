Alcaraz domina Djere e vai às oitavas do Masters 1000 de Roma

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 4 do mundo, se classificou para as oitavas de final do Masters 1000 de Rom ao bater o sérvio Laslo Djere (N.64) neste domingo (11).

O ponto crucial do duelo foi no primeiro set, decidido no tie-break com autoridade por Alcaraz. No segundo round, Djere jogou a toalha o espanhol venceu sem precisar dar o seu melhor.