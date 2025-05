Em duelo gaúcho, Guarany de Bagé vence o São José pela Série D do Brasileirão

A vitória veio nos instantes finais, com um gol aos 40 minutos do segundo tempo. Sérgio Galvani / Guarany de Bagé / Divulgação

Em um confronto com maior domínio técnico do time da casa, o Guarany de Bagé venceu o São José por 1 a 0 na tarde deste domingo (11), no Estádio Estrela D’Alva, pela 4ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

A vitória veio nos instantes finais, com um gol de Jean Lucca, cumprindo "a lei do ex", aos 40 minutos do segundo tempo. O resultado garantiu o primeiro triunfo do Índio na competição.

O resultado ainda encerra a sequência de três jogos sem vitória do Guarany e alivia a pressão, que havia começado a rodada na lanterna do Grupo A8.

Agora, sob comando treinador William Campos, o Alvirrubro acumula quatro pontos em quatro partidas, aparecendo na sétima colocação.

Expulsão na reta final

Já o São José, que vinha de um bom resultado contra o Brasil de Pelotas, sofreu sua primeira derrota no campeonato.

Com cinco pontos, o time do técnico Gabardo Júnior caiu para a quinta posição e deixou escapar a chance de entrar no G-4 da chave.

Além do gol sofrido no fim, o Zeca ainda teve o zagueiro Dumas expulso na reta final, o que comprometeu a reação da equipe nos minutos decisivos.

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo (18), em novos duelos gaúchos. O São José recebe o São Luiz no Passo D’Areia, às 16h, em busca de retornar ao G-4, enquanto o Guarany visita o Brasil de Pelotas, no Bento Freitas, também às 16h.

Outro duelo gaúcho da rodada

No sábado (10), em outro duelo gaúcho válido pelo Grupo 8 do Brasileirão Série D, o São Luiz levou a melhor sobre o Brasil de Pelotas.

Em Ijuí, a equipe da casa construiu a vitória por 1 a 0, com gol do centroavante Da Silva, revelado pelo Grêmio e ex-atacante do Xavante, aos 31 minutos do primeiro tempo.

Foi a segunda vitória seguida do São Luiz na competição. A equipe acumula 100% de aproveitamento desde que o técnico Cristian de Souza assumiu o comando.

Classificação no Grupo A8

1º) Barra-SC: 9 pontos

2º) Joinville: 7 pontos

3º) Azuris-PR: 6 pontos

4º) São Luiz: 6 pontos

5º) São José: 5 pontos

6º) Marcílio Dias-SC: 5 pontos

7º) Guarany: 4 pontos

8º) Brasil-Pel: 3 pontos