Depois de seis jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, com dois empates e quatro derrotas, o Red Bull Bragantino se reabilitou ao vencer por 2 a 1 o Bahia, neste domingo (1), no estádio Nabi Abi Chedid, pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo foi equilibrado e o gol da vitória saiu somente nos acréscimos, aos 49 minutos, marcado por Gustavinho.