Real Madrid oficializa a renovação de contrato com goleiro Lunin até 2030

A parceria entre o Real Madrid e o goleiro Lunin vai continuar por pelo menos mais seis temporadas. Nesta sexta-feira, o gigante espanhol oficializou a renovação de contrato com o atleta ucraniano de 25 anos até 2030. As negociações avançaram nesta semana e o anuncio do acerto foi publicado em seu site oficial. "O Real Madrid CF. E Andriy Lunin acertaram a extensão do contrato do jogador, que agora está vinculado ao clube até 30 de junho de 2030", informou o clube espanhol.