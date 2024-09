A coletiva de imprensa para a quinta edição do Fight Music Show foi repleta de confusões entre os lutadores. Depois da encarada entre Acelino "Popó" Freitas e Jorge "Chino" Miranda, que realizarão a principal luta do evento, no dia 12 e outubro, no Ginásio da Portuguesa, em São Paulo, o brasileiro deu uma cadeirada no argentino.