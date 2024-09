No futebol americano existe uma máxima de que para ser campeão é preciso ter um quarterback de elite. Ela se confirma quase sempre, com raras exceções, como Joe Flacco com o Baltimore Ravens em 2012 ou com Nick Foles levando o Philadelphia Eagles à glória inédita em 2018. Existem times que são bem montados, mas pecam na escolha do quarterback, o que gera fracassos e frustrações.