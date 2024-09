O Napoli assumiu a liderança do Campeonato Italiano, neste domingo (15), após golear o Cagliari, fora de casa, por 4 a 0. O time napolitano também foi beneficiado pelos empates de Juventus e Internazionale na rodada do fim de semana. Com estes resultados, o time do técnico Antonio Conte chegou aos nove pontos, superando os rivais, que acumulam oito, depois de quatro jogos disputados.