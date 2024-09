O Milan precisou de apenas 29 minutos no primeiro tempo para marcar quatro gols e golear o Venezia, neste sábado (14), no San Siro, em Milão, em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Italiano. Com os 4 a 0, o time milanês chegou aos cinco pontos, na oitava colocação. Já o Venezia é o lanterna com apenas um ponto ganho.