Em um duelo direto entre dois times do G-4, Mirassol e Sport perderam a chance de diminuir a diferença para os líderes da Série B do Campeonato Brasileiro, Santos e Novorizontino. Na noite deste domingo (29), os times se enfrentaram no estádio José Maria de Campos Maia, no interior paulista, e não saíram do empate sem gols.