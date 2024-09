O Real Madrid venceu o Real Sociedad com autoridade fora de casa, neste sábado, no Estádio Anoeta, em San Sebastián, por 2 a 0 (dois gols de pênalti) e colou no líder Barcelona (12 a 11). A equipe agora volta as suas atenções para a estreia na Liga dos Campeões contra os alemães do Stuttgart na próxima terça-feira, no Estádio Santiago Bernabéu.