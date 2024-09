O Manchester City lançou seu novo quarto uniforme para a temporada para empolgas os fãs de música e futebol nesta quinta-feira (12). A camisa foi desenvolvida em parceria com a banda inglesa Oasis. O time fez uma campanha de divulgação que recria uma capa história do grupo e conta com a participação do vocalista Noel Gallagher, torcedor fanático do City.