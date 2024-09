"Contos do Meio do Nada" Notícia

Relembre a passagem do Oasis por Porto Alegre e desabafo de Noel Gallagher: "Os shows são ótimos, mas poderiam ser melhores"

Em 2009, músico utilizou as redes sociais para criticar os espaços que receberam a turnê do álbum "Dig Out Your Soul" no sul do país. Um dia após tocar no Gigantinho, o guitarrista elogiou o carinho recebido dos fãs gaúchos

27/08/2024 - 13h20min Atualizada em 27/08/2024 - 17h44min