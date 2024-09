O Barcelona manteve o aproveitamento de 100% no Campeonato Espanhol, nesta quarta-feira (25), ao derrotar o Getafe, por 1 a 0, no Estádio Lluis Companys, na capital da Catalunha. O gol da sétima vitória consecutiva do time do técnico Hansi Flick foi marcado pelo polonês Robert Lewandowski.