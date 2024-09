O jovem Oliver Bearman foi anunciado em julho como novo piloto da equipes Haas para a temporada 2025 da Fórmula 1. O britânico, contudo, fará sua estreia bem antes do esperado. Nesta sexta-feira (6), o time americano confirmou que Bearman será o substituto do dinamarquês Kevin Magnussen no GP do Azerbaijão, no dia 15 deste mês.