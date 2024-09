Gusttavo Lima tem SAF de futebol e trabalha com ex-patrocinadora do Corinthians

O cantor Gusttavo Lima, que teve prisão decretada pela Justiça em investigação sobre lavagem de dinheiro de jogos ilegais, tem participação como investidor em uma SAF no Paraná desde fevereiro. Foi quando ele firmou a parceria com o Paranavaí, o plano era investir anualmente R$ 10 milhões no clube. A principal patrocinadora da equipe é a Vai de Bet, site de apostas que foi patrocinador do Corinthians e do qual Lima é "embaixador". A defesa do artista disse que ele entraria com habeas corpus contra a prisão preventiva.