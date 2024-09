Flamengo e Fluminense assinaram nesta sexta-feira o novo contrato de concessão do Maracanã. Os dois clubes venceram a licitação e assinaram o vínculo de 20 anos junto ao governo do Estado do Rio de Janeiro, em evento realizado no próprio estádio. Os presidentes dos dois clubes estiveram presentes, assim como o governador Cláudio Castro.