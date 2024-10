Nem tudo foi festa na comemoração do Corinthians pelo pentacampeonato da Libertadores Feminina. As palavras são das próprias campeãs. Após vencerem o Santa Fé por 2 a 0 em Assunção, no Paraguai, neste sábado, as jogadoras do time alertaram: "Ganhamos, mas nem tudo é festa". A frase faz parte de um protesto divulgado pelas redes sociais. As atletas que reclamam sobre o descaso da Conmebol com a competição.