Em cenário bem diferente do primeiro turno, Flamengo e Vasco fizeram mais um 'Clássico dos Milhões' pelo Campeonato Brasileiro. Neste domingo (15), o time rubro-negro foi superior e abriu o placar com Gerson, mas sofreu o empate por 1 a 1, com gol de Philippe Coutinho, que voltou a marcar pelo time cruzmaltino após 14 anos. A partida, realizada no Maracanã, foi válida pela 26ª rodada.