Não cruzar na primeira colocação no GP do Azerbaijão de Fórmula 1 trouxe enorme decepção na equipe Ferrari. Depois de largar na pole position com Charles Leclerc e liderar por boa parte da prova em Baku, abrindo até vantagem na frente, a estratégia de pit stop acabou custando caro e o diretor Fred Vasseur admite que a equipe precisa "aprender e fazer um trabalho melhor na próxima vez."