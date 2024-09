Estêvão tem números melhores que Neymar em seu primeiro Brasileirão; veja comparação

A vitória do Palmeiras sobre o Criciúma por 5 a 0 na última rodada do Campeonato Brasileiro foi importante para o clube não apenas para se manter na corrida pelo título com o Botafogo, mas também para consolidar a temporada de Estêvão. Em sua 22ª partida neste Brasileirão, o atacante igualou as marcas de Neymar em 2009, quando disputou pela primeira vez a competição. Além disso, o atacante alviverde tem uma média de gols e assistências por partida superior ao ex-santista.