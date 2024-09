Em jogo bem movimentado, Cruzeiro e Vasco empataram por 1 a 1 na noite deste domingo (29), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo jogando fora de casa, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), os cariocas foram superiores e abriram o placar com Vegetti. O time celeste, porém, voltou melhor para o segundo tempo, empatou e esteve perto da virada, ainda mais depois da expulsão de Mateus Carvalho aos 33 minutos.