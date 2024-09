Após a derrota do Corinthians para o Botafogo, na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o risco de rebaixamento do time paulista continua a preocupar. De acordo com estudo do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade de queda para a Série B está em 60,7%.