Memphis Depay é oficialmente jogador do Corinthians. A contratação do atacante holandês foi confirmada nas redes sociais do clube no começo da noite desta segunda-feira (9). O jogador de 30 anos foi aprovado nos exames médicos realizados em seu país e desembarca ainda esta semana para se apresentar para Ramón Diaz - o clube quer apresentá-lo à torcida no jogo com o Juventude, quarta-feira, na Neo Química Arena.