A derrota por 2 a 1 sofrida frente ao Botafogo, no sábado, tirou o Corinthians da euforia proporcionada pela chegada de Memhpis Depay e pela classificação à semifinal da Copa do Brasil para devolvê-lo à realidade da briga contra o rebaixamento no Brasileirão. Essa montanha russa de emoções virou rotina no clube do Parque São Jorge, que vem cambaleando na tentativa de equilibrar as prioridades.