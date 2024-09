O futebol feminino brasileiro começa a colher os frutos da conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, há pouco mais de um mês. Nesta semana, duas integrantes da seleção de Arthur Elias foram anunciadas por novas equipes no mercado internacional e com cifras históricas: as atacantes Priscila e Gabi Nunes.