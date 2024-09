Se Estêvão e Endrick foram chamados por Dorival Júnior para o time principal, a seleção brasileira sub-20 ainda pode contar com Luís Guilherme e Vitor Roque. Há ainda Gabriel Carvalho, meia do Inter de apenas 17 anos. Talento não falta para a equipe de Ramon Menezes que disputará dois amistosos contra o México em preparação para o Sul-Americano da categoria, que será realizado em janeiro, no Peru.