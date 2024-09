A Fifa iniciou o processo de escolha das cidades e estádios que vão receber jogos da Copa do Mundo feminina, marcada para 2027, no Brasil. Em evento virtual com a entidade máxima do futebol mundial, a CBF incluiu duas novas candidatas na disputa: Belém e Natal. Com o acréscimo, a lista conta agora com 12 arenas na briga.