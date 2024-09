O tênis de mesa brasileiro conquistou um importante resultado, nesta quarta-feira (11), na abertura do WTT Champions 2024, em Macau, região autônoma na costa sul da China. A competição reúne as principais jogadoras da temporada e a paulista Bruna Takahashi é a representante do Brasil. Com parciais de 11/8, 7/11, 11/9 e 11/5, ela derrotou a australiana Liu Yangzi, 36ª do ranking mundial e passou às oitavas de final.